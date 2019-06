América está mejor que Chivas: 'Piojo' Herrera

Miguel Piojo Herrera se prepara para enfrentar la siguiente temporada con el América y dijo estar conforme con la plantilla con la que cuenta. El estratega de Coapa proyectó que la institución volverá a sumar un título a sus vitrinas en el Apertura 2019, aunque habrá que ir dando pasos sólidos para conseguir el objetivo.

En entrevista para ESPN, Herrera hizo una comparación de su equipo con el ‘odiado’ rival, las Chivas Rayadas del Guadalajara, un club que atraviesa por una situación alarmante y que deberá pelear a muerte la próxima temporada para salir de los problemas de descenso.

Piojo detalló que espera que no se den salidas en los próximos días, ya que le gustaría mantener la misma base de jugadores que lograron meterse de buena forma a la Liguilla en el certamen anterior. Recordó que les tomó largo tiempo armar el actual plantel.

“La idea es que se mantenga el plante y por eso no hemos traído a nadie. La llegada de Rubén es por competencia en la parte media y por lo que suena sobre Edson Álvarez. Hoy no quiero que se vaya nadie. Nos costó trabajo de año y medio hacer el plantel. Esperemos que no llegue a pagar nadie la cláusula de recesión y mantengamos el plantel que tenemos”, puntualizó.