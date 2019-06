Noah Centineo está sumamente preparado para 'Masters of the Universe'

En la última edición de los MTV Movie & TV Awards uno de los invitados estelares fue Noah Centineo, actor conocido por protagonizar la cinta de Netflix To All the Boys I've Loved Before (2018) y que actualmente ha estado inmiscuido en la producción de comedias románticas.

Centineo fue recientemente fichado para la nueva adaptación cinematográfica de Masters of the Universe, la popular franquicia de juguetes de Mattel protagonizada por algunos héroes como She-Ra y He-Man.

Actualmente los directores Adam y Aaron Nee preparan una nueva cinta sobre Masters of the Universe con He-Man como protagonista. El propio Noah Centineo será el encargado de interpretar al héroe, una labor para la cual ya se encuentra preparado. Así lo manifestó el joven actor en la reciente premiación organizada por MTV.

“Interpretar a He-Man es una gran responsabilidad y una gran oportunidad, me siento más que listo para afrontarla. Los directores Adam y Aaron Nee están haciendo un trabajo genial desarrollando el mundo y todas estas cosas”, aseguró Centineo en entrevista.

Cabe recordar que Dolph Lundgren protagonizó una primera adaptación cinematográfica de Masters of the Universe (1987) hace más de 32 años, una cinta que no contó con una recepción favorable por parte de los fanáticos y de la crítica especializada.

Al mismo tiempo, Netflix acaba de estrenar una nueva adaptación de otra de las propiedades de Masters of the Universe, la serie animada She-Ra and the Princesses of Power (2017), la cual ha tenido recepciones divididas por los diversos cambios con respecto a su material original.

De esta manera, se espera que Noah Centineo y la nueva cinta de Masters of the Universe tengan una mejor suerte con respecto a sus calificaciones. Por el momento no se conocen más detalles sobre esta película, pero se estima que se estrene en mayo de 2021.