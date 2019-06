'The King's Man' es el título oficial de la precuela de 'Kingsman'

Durante varios meses se conoció bajo el nombre de Kingsman: The Great Game la precuela que Matthew Vaughn preparaba sobre su franquicia de agentes secretos. Sin embargo, a mediados de la semana anterior se confirmó que el título definitivo sería The King’s Man (2020).

Así lo confirmó la cuenta oficial de Twitter sobre la saga cinematográfica inspirada en la obra original de Mark Millar y Dave Gibbons. Al mismo tiempo, se reiteró la ventana de lanzamiento para la película marcada para el 14 de febrero de 2020.

Nuevamente Matthew Vaughn se colocará detrás de las cámaras, aunque para esta ocasión prescindirá de la escritura del guion, una labor que ha encomendado para el escritor Karl Gajdusek, conocido por sus anteriores colaboraciones como la cinta Oblivion (2013) o la primera temporada de Stranger Things (2016).

