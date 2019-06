'Soul': La nueva película de Pixar que también llegará en 2020

Hace un par de semanas, Pixar presentó el primer avance de su próxima cinta Onward (2020) en el cual introducía un nuevo universo habitado por criaturas fantásticas como elfos, faunos, troles, duendes, entre otros. Esta película se estrenará el 6 de marzo de 2020.

Onward está siendo dirigida y coescrita por Dan Scanlon, un libreto firmado por el guionista C. S. Anderson, además de contener en su elenco principal a conocidos actores como Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus y Octavia Spencer.

Sin embargo, esta producción no será la única por parte del estudio que llegará el próximo año, ya que Pixar acaba de confirmar una nueva producción titulada Soul (2019). Este proyecto estaría dirigido por Pete Docter y se estrenaría en junio de 2020.

Después de que Pixar anunciara que no se dedicarían a producir más secuelas después de Toy Story 4 (2019), película que actualmente se encuentra en carteleras, el estudio se ha centrado en disponer de nuevos realizadores que vienen con propuestas totalmente originales.

One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life's most important questions. Disney & Pixar's "Soul" arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/D3VP8Tw4RM — Pixar (@Pixar) 19 de junio de 2019