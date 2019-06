Jason Momoa desea integrarse a Marvel para interpretar a 'Wolverine'

En el último invierno, Jason Momoa sorprendía nuevamente con su interpretación como Arthur Curry en la cinta en solitario de Aquaman (2018), un personaje que se ganó el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo por su frescura, presencia escénica y empatía innegable.

Aunque es complicado imaginarse al actor hawaiano interpretando a un superhéroe diferente, el propio Jason Momoa no descarta abandonar en algún momento al héroe de la Atlántida para dar paso a un nuevo reto actoral.

Sin embargo, en una sesión de preguntas y respuestas de la pasada San Antonio Celebrity Fan Fest, un fanático le cuestionó sobre si estaría dispuesto a trabajar para Marvel Studios, a lo que Momoa respondió de manera afirmativa. El actor también mencionó el superhéroe que le gustaría interpretar, se trata del célebre mutante Wolverine.

Jason Momoa is here in San Antonio for the Celebrity Fanfest! pic.twitter.com/JM77VBsX3D — Jeremiah Marshall (@JeremiahMNews) 15 de junio de 2019