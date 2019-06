Borgetti garantiza entrega de Oribe Peralta en las Chivas

La llegada de Oribe Peralta a las Chivas Rayadas de Guadalajara ha movido el mercado del futbol mexicano como pocas veces logra hacerlo un fichaje.

Y es que el pasado americanista del atacante de Selección Mexicana no ha caído bien en ninguna de las partes involucradas, y el Cepillo tendrá que demostrar con goles que a sus 35 años de edad tiene todavía mucho que dar.

En este sentido, para el ex delantero Jared Borgetti, no le cabe la menor duda que Peralta va a dar todo de sí en el conjunto tapatío, e incluso más que muchos jóvenes canteranos.

Cabe recordar que Jared Borgetti firmó en 2009 con los rojiblancos a petición de Efraín Flores, entonces entrenador de Chivas, después de su paso por el Bolton de Inglaterra y en el futbol árabe.

“A mi Chivas no me compró, realmente me pagó para poder pagar mi renta y nada más. Chivas ni compró mi carta, ni pagó un préstamo y ni tenía un gran sueldo. Las personas que dicen y que hablan de dinero, hablan porque no lo saben. Uno con el tiempo que tiene jugando, se da cuenta a lo que le tiene que tomar importancia y a lo que no, es el único equipo en el cual no anoté en mi estancia en Primera División. Así es el futbol y no siempre salen las cosas como uno quiere”, recuerda el atacante del Tricolor en dos Copas del Mundo.