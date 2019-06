Diputados van por la cabeza de Agua de Puebla

El presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, celebró la decisión de los regidores de la capital que dieron el primer paso para revocar la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado que está en manos de la empresa Agua de Puebla para Todos.

El también coordinador de la bancada de Morena, consideró oportuno revisar el patrimonio de los directivos de dicha empresa, pues se presume que se están enriqueciendo a costa de los cobros excesivos y otras irregularidades.

Aunado a ello el diputado refirió que hay argumentos suficientes para echar abajo la concesión.

“No ha mejorado la calidad del agua, no ha mejorado la cantidad, no ha mejorado el servicio, no han bajado los precios, no ha habido la inversión que ellos se habían comprometido a hacer”.