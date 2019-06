ESPECIAL: Claves para entender el conflicto entre Estados Unidos e Irán

A finales de la semana pasada, la tensión entre Estados Unidos e Irán escaló a niveles no vistos en los últimos años luego de que la nación árabe derribó un dron no tripulado del ejército norteamericano.

En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, juega un papel primordial por lo indescifrable que suele ser en estos casos ante la defensa de su soberanía nacional y su volátil forma de tomar decisiones.

En las horas siguientes, el mandatario advirtió a Teherán que cometió un grave error al derribar el avión no tripulado de Estados Unidos, sin dar a conocer de momento lo que pensaba.

Y es que, al día siguiente, el mismo presidente Trump confirmó que detuvo de último minuto un bombardeo a Irán como represalia a esta acción, justificándose de que de haberlo hecho, habría muerto gente inocente.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2019