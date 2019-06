Guardiola se imagina a Neymar y Griezmann en el Barcelona

El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, afirmó que Antoine Griezmann y Neymar podría jugar juntos en el Barcelona, una posibilidad que se ha venido cocinando, pero que saldría muy costosa para la institución blaugrana.

En el marco de la inauguración de la pista de la Cruyff Court, Pep no quiso darle demasiada vuelta al asunto por considerar que no es correcto opinar sobre un tema que confiere exclusivamente al club catalán.

“No me corresponde decir nada. He vivido mucho tiempo en este club y no quiero que mi opinión pudiera ser malinterpretada”, sentenció.