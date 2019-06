QUÉPASA: Kaley Cuoco desata polémica por 'rasparse' las piernas y le pecho

Kaley Cuoco se vio envuelta en una controversia tras publicar una serie de Instagram Stories donde aparece en pleno tratamiento gua sha, una técnica china que provoca daños en la piel para obtener otros beneficios físicos.

De acuerdo con la estrella de The Big Bang Theory, serie cómica que llegó a su fin en semanas recientes, este tratamiento es necesario para que su cuerpo pueda recuperarse de los arduos entrenamientos y el extremo cansancio físico.

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram se puede observar a Kaley Cuoco acostada en una camilla, mientras que una mujer se encarga de rasparle las piernas y los hombros con ventosas. El resultado es una piel extremadamente enrojecida y con grandes marcas en todo el cuerpo.

“Mi ángel Flory está literalmente raspando mis piernas y las caderas. Estoy tan apretada que apenas puedo doblarme o girar. No he podido moverme en semanas”, dijo la actriz.



Kaley Cuoco / Instagram Stories

Flory explicó que el objetivo de esta técnica es liberar la tensión muscular y mejorar la circulación corporal, pero este procedimiento también ha sido cuestionado por especialistas médicos que la consideran ineficaz y dañina.

“Voy unas semanas y luego no puedo caminar. Creo que mi cuerpo simplemente comienza a apagarse simplemente por el uso excesivo. Si no me ocupo de eso, voy a desmoronarme. Tienes que cuidarte para poder cuidar de las cosas que te rodean”, advirtió.