Chloë Grace Moretz sería Gatúbela en 'The Batman'

El proyecto de Matt Reeves para la nueva película de The Batman ha puesto a todos los fans de DC Comics en estado de shock, debido a sus decisiones imprevisibles como lo fue el fichaje de Robert Pattinson para interpretar a Bruce Wayne.

Ahora, surge un rumor que también ha causado diferentes reacciones entre los cinéfilos. La actriz Chloë Grace Moretz sería la encargada de dar vida al personaje de Gatúbela, un rol cuya última interpretación en la pantalla grande recayó en la carismática Anne Hathaway.

De acuerdo con el sitio de Internet We Got This Covered, la protagonista de filmes como Kick Ass lleva la delantera para hacerse del papel, además de que la joven tiene un gusto especial por las historias de ciencia ficción. Después de todo, también ha logrado despegarse de la imagen de niña por su temprana irrupción en la industria.

Entre la ola de especulaciones de que han surgido en las últimas semanas, sobresale uno que afirma que Batman se enfrentaría hasta contra siete villanos. Moretz estaría acompañada en la batalla contra el Caballero Murciélago por el Acertijo, Dos Caras, Pingüino, Espantapájaros y Luciérnaga.

En la historia de cine, Gatúbela ha ido un personaje que ha carecido de fuerza en la pantalla. Desde Michelle Pfeiffer hasta Anne Hathaway, las interpretaciones han sido criticadas y no han llegado las expectativas de los fans.

Por el momento, la inclusión de Chloë Grace Moretz en el elenco es solo un rumor, ya que ni Warner Bros. o Matt Reeves se han pronunciado al respecto.