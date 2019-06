Sergio Sendel explota por denuncias de acoso sexual

El actor Sergio Sendel se mostró muy molesto cuando los periodistas lo cuestionaron sobre las denuncias en su contra por acoso sexual; aunque intentó mantener la cordura, terminó por explotar contra quienes aprovechan la popularidad del movimiento #MeToo para lanzar falsas acusaciones.

Durante la proyección de un capítulo de la telenovela Juntos el corazón, Sendell fue abordado por los reporteros para preguntarle sobre este escándalo sexual y esta fue su respuesta:

Sendel quiso desviar los cuestionamientos de la prensa hacia su reaparición en la pantalla chica después de cuatro años de haber hecho una pausa, pero nuevamente fue blanco de la insistencia de los reporteros sobre los señalamientos de acoso.

“A mí no me mancha nadie, qué pasó, soy impecable, tengo una conducta impecable, o sea, no me preocupa nada, me lo paso por huev…”, añadió.