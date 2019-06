Papa Francisco llora muerte de migrantes ahogados en Río Bravo

El papa Francisco no fue indiferente a la tragedia que tuvo lugar en días recientes en el Río Bravo, frontera natural entre México y Estados Unidos, donde perdieron la vida un padre y su niña de casi dos años en su intento por cruzar hacia el vecino del norte.

El posicionamiento del líder de la Iglesia Católica llegó a través del vocero interino Alessandro Gisotti, quien dijo que el Santo Padre vio la terrible imagen que le dio la vuelta al mundo por mostrar los dos cuerpos sin vida de los migrantes.

Gisotti dijo que este caso muestra el lado más crudo de la migración ilegal, una problemática que no solo se presenta en el borde entre ambos países de Norteamérica, sino que también ocurre en otras latitudes y continentes.

La verdad es que no sé si nos hemos vuelto insensibles y no nos damos cuenta del motivo principal por el que estas personas huyen de su país. Migrante salvadoreño y su hija mueren ahogados al intentar cruzar el río Bravo. pic.twitter.com/Ms9FYJCJp7 — Said Ochoa (@saidochoa) 26 de junio de 2019