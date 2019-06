Mike Pence reconoce trabajo de México ante crisis migratoria

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, cuestionó la actitud de la mayoría del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes en materia migratoria, que no apoya las medidas necesarias para atender la crisis.

En este mismo sentido, Pence resaltó la que sigue México al enviar a 15 mil soldados a la frontera, tal y como se acordó en una mesa de negociación a inicios de mes.

Mexico is keeping its promise & now sending 15,000 troops to border to help with crisis. Meanwhile Dems won’t fund beds for migrant children. Mexico continues to do more than Congressional Dems to secure our border, and its time for them to STEP UP! pic.twitter.com/D1Nuw9jiZ9 — Vice President Mike Pence (@VP) 25 de junio de 2019