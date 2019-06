Gael García Bernal se define un consumidor potencial de mariguana

En el marco de la última edición del Festival Internacional de Cine de Shanghái donde la cinta mexicana Chicuarotes (2019) forma parte de la selección oficial. Este filme es el cuarto dirigido por el también actor Gael García Bernal.

Recientemente el artista fue tema de noticias por el amparo que le fue concedido para el consumo personal con fines lúdicos y recreativos de la mariguana. Ante esta situación, Gael García Bernal fue cuestionado al respecto, declarando que no es un consumidor, pero que podría serlo porque ahora tiene la libertad para decidir.

El actor, director y productor aseguró que este tipo de amparos es el comienzo para la descriminalización de los consumidores asiduos de cannabis, quienes en muchas ocasiones terminan encarcelados o pagando cantidades exageradas para asegurar su libertad.

“Lo más loco es que yo no fumo, pero soy un consumidor en potencia porque podría en cualquier momento podría hacerlo. Tengo la libertad de elegir. La marihuana me pega pésimo, pero si en algún momento se me antoja, sin dañar a terceros, estoy en mi libre derecho de poder hacerlo”, aseguró Gael García Bernal en entrevista.