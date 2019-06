'Bliss' de Amazon contará con Salma Hayek y Owen Wilson como estelares

En la actualidad, la industria del entretenimiento está en constante transformación, sobre todo en cuanto a las acciones de las casas productoras que primordialmente encuentran en las plataformas de streaming su principal público.

Amazon Studios se ha convertido en un estudio cinematográfico de gran importancia en los últimos años con importantes producciones como la comedia The Big Sick (2017), eI documental I Am Not Your Negro (2017) y el condecorado drama Manchestar by the Sea (2016).

Uno de los próximos proyectos de Amazon que lucen más ambiciosos es el drama de ciencia ficción titulado Bliss, el cual acaba de ser confirmado por la productora que contará con las actuaciones estelares de Salma Hayek y Owen Wilson.

Así lo confirmó el codirector de Amazon Studios Ted Hope durante una entrevista con la agencia informativa Efe en donde además de confirmar la participación de Hayek y Wilson, mencionó que el cineasta Mike Cahill será el encargado de la dirección.

“Mike Cahill es un narrador brillante dotado con una habilidad única para elaborar una idea ambiciosa, conmovedora y que tenga eco en el público. Nuestros clientes estarán satisfechos de ver a Salma Hayek, Owen Wilson y su fabuloso reparto en un mundo tan imaginativo y emocionante”, aseguró Ted Hope en entrevista.

Por el momento, no se conoce la ventana de lanzamiento prevista para Bliss, pero se estima que llegue a lo largo del 2020. Además del protagónico de Salma Hayek y Owen Wilson se conoce la incorporación de Madeline Zima, Joshua Leonard, Mercy Malick, Steve Zissis, Ryan Allen Carrillo y Eugene Young.