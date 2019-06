Fracaso de 'X-Men: Dark Phoenix' es mi responsabilidad: Simon Kinberg

Haciendo eco de todas las previsiones, X-Men: Dark Phoenix (2019) no ha sido del agrado del público en general, la crítica especializada o los fanáticos asiduos de la franquicia mutante de Marvel Comics.

Los motivos para este aciago recibimiento han sido explicados por su realizador, Simon Kinberg, quien ha estado vinculado con la saga desde una de las producciones menos queridas, X-Men: La Batalla Final (2006).

Según las palabras del propio Simon Kinberg, su ópera prima cinematográfica como director, X-Men: Dark Phoenix, no ha conectado lo suficiente con el público. Razón por la cual el realizador se disculpa con los amantes de esta longeva serie fílmica.

“Me encantó hacer la película y me encantaron las personas con las que hice la película, pero claramente es una película que no ha conectado con el público que no la ha visto y no ha conectado lo suficiente con el público que la ha visto. Y eso está en mí”, mencionó Kinberg en entrevista.

El director también adjudicó las inconsistencias de la producción de X-Men: Dark Phoenix a la compra de Fox por parte de Disney. Esta situación ocasionó que su estreno se pospusiera en más de una ocasión, además de pasar por un extenso periodo de reescritura y regrabaciones, situaciones que incluso aumentaron su costo, ocasionando pérdidas millonarias para el estudio.

Sin embargo, esta película no significará el final de Fox al frente de una película sobre la franquicia X-Men, aún falta por estrenarse The New Mutants (2020), cuya producción también ha sufrido una serie de cambios significativos, aunque estos ya han sido supervisados por la propia Disney y Marvel Studios ¿Será que tenga mejor suerte que su predecesora?