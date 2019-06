Puebla y Teziutlán, los municipios más opacos

Los ayuntamientos de Puebla y Teziutlán, son los que más recursos de revisión acumulan ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIP).

Es decir, las Unidades de Transparencia de ambos municipios utilizan diversas artimañas con tan de no responder de manera clara y en tiempo las solicitudes que hacen ciudadanos y periodistas, quienes acuden a dicho organismo para que los hagan cumplir con la Ley de Transparencia.

El primero de ellos está presidido por Claudia Rivera Vivanco, emanada del partido Morena; y el segundo, por Carlos Peredo Grau, ex militante del PRI quien por segunda ocasión está al frente del municipio, pero bajo las siglas del partido Compromiso por Puebla.

El ayuntamiento de Teziutlán ocupa el primer lugar con 33 recursos, seguido de Puebla con 31; en la tercera posición está Tehuacán, pero con tan sólo 17; los registros correspondes al periodo comprendido del 15 de octubre de 2018 a la fecha.

La consejera presienta del ITAIP, Laura Marcela Carcaño Ruiz, lamentó la postura asumida por estos municipios que constantemente son llamados a transparentar su trabajo.

“Yo desconozco cuál sea la justificación del por qué tienen tantos recursos, no sé si haya omisión, si haya desconocimiento por parte de su titular o si haya complicaciones internas para poder acceder a la información, porque generalmente cumplen, pero la gente no está de acuerdo con lo que ellos contestan”.

También hizo un llamado a los presidentes y a los responsables de las áreas de transparencia a leer de manera detallada las solicitudes que reciben para que la gente no se inconforme.

“Que lean lo que les están solicitando, porque muchas veces lo que les piden no es lo que contestan, no porque no les quieran contestar, porque no leen lo que realmente quiere el solicitante, muchas veces el solicitante quiere un número y le contestan una serie de cosas”.