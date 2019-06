Migrantes salen de sus países por hambre: Adriana Barraza

La actriz nominada al Oscar en 2006 por Babel, Adriana Barraza, lamentó la situación que vive la comunidad migrante, debido a que sufren las consecuencias del abandono por parte de gobiernos y la sociedad en general.

En una entrevista para Notimex, aseguró que este desafío no debe ser enfrentado únicamente por el gobierno, sino que se requiere de la participación de las sociedades de los países afectados.

“La invisibilidad hacia ellos no viene solo de parte del gobierno mexicano, sino de todos los ciudadanos. Nuestra obligación milenaria es no olvidarlos para que no tengan que emigrar por costumbre”, señaló.