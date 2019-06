Guardia Nacional debe respetar derechos humanos de migrantes: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur no responde a la intención de colocar un muro impenetrable e insensible a las demandas de los migrantes centroamericanos.

En conferencia de prensa, señaló que la implementación de operativos por parte de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía Federal se ejecuta como parte del acuerdo que tiene México con Estados Unidos. De no cumplir con sus compromisos, anticipó que podría presentarse un conflicto con Estados Unidos.

Los cuestionamientos se incrementaron después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelara que son alrededor de 26 mil elementos federales los que están desplegados en ambas fronteras. La finalidad es detener a los migrantes ilegales para evitar que sean reclutados por bandas del crimen organizado o víctimas de la trata de personas.

López Obrador dijo que se atenderán los reclamos por los supuestos excesos de integrantes de la Guardia Nacional con una familia de migrantes que intentaba cruzar el Río Bravo.

El Ejecutivo Federal recalcó que la misión de la Guardia Nacional es regular el flujo migratorio ilegal sin incurrir en violaciones contra los derechos humanos.

“…si se dieron estos casos, no es esa la instrucción que tienen, no es esa la labor, es un trabajo que en todo caso les corresponde a los agentes de migración, no al Ejército. Pudo haber sucedido, pero ese no es el propósito. No existe la orden en ese sentido y vamos a revisar el caso de que no suceda porque no es nuestra función. Tenemos nosotros que evitar, respetando los derechos humanos, que aumenten el flujo migratorio atendiendo las causas”, añadió.