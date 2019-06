AMLO anuncia nueva estructura del Gobierno Federal

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que habrá una reestructuración en el Gobierno Federal para adaptarse a la nueva realidad tras los ajustes hechos por la política de austeridad.

Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que será a finales del mes en curso cuando se den a conocer los cambios en la estructura, después de haber sostenido las debidas conversaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

López Obrador detalló que una de las áreas donde habrá más cambios será en el tema del asesoramiento, tras considerar que existen cobros muy elevados por los honorarios de dichos especialistas.

El titular del Ejecutivo Federal refrendó este día su compromiso para acabar con la impunidad, negando tajantemente que su gobierno proteja a algunos exfuncionarios que están prófugos de la justicia.

“…podrán evadir la justicia durante algún tiempo, pero van a ser detenidos (…) No debe haber impunidad para nadie, podrán evadir la justicia durante algún tiempo pero van a ser detenidos. Las autoridades deben hacer su tarea, pero lo que no se puede decir es que no son detenidos porque nosotros los protegemos ¡Eso no! ¡Es una vil mentira!”, indicó.