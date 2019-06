Fanáticos de Keanu Reeves lo nominan como la persona del año

Este año, Keanu Reeves ha protagonizado un sinfín de producciones y momentos inolvidables pertenecientes a la industria del entretenimiento. Por ello, su base de fanáticos se ha incrementado hasta niveles insospechados, mismos que actualmente ya lo consideran la Persona del Año.

Todo comenzó con el estreno de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum (2019), cinta que se destacó por su calidad cinematográfica, espectaculares montajes coreográficos de acción y una recaudación sin precedentes para la franquicia.

Posteriormente, Reeves apareció interpretándose así mismo en la producción de Netflix Always Be My Maybe (2019). Además, prestó su voz como uno de los nuevos personajes en Toy Story 4 (2019) y sorprendió a la audiencia del pasado E3 2019 por su colaboración en el videojuego Cyberpunk 2077 (2020).

Por todos estos motivos, aunados a su ya conocido sobrio estilo de vida y sus diversas demostraciones de calidad humana, un grupo de fanáticos del actor libanés encabezados por el usuario John Doe ha iniciado una campaña en la plataforma Change.org para que Keanu Reeves sea nombrado por la revista Times como la Persona del 2019.

Hasta el momento, la campaña titulada Make Keanu Reeves 2019 Times Person of the Year lleva más de 73 mil firmas alrededor del mundo de usuarios del sitio web. Aunque ninguna de las personas involucradas se ha pronunciado al respecto, no sería descabellado que Times pase por alto dicha iniciativa.

En las dos ediciones pasadas de Times Person of the Year, los protagonistas han sido grupos de personas. En 2017 fue un conglomerado denominado The Silence Breakers quienes se caracterizaron por alzar la voz en cuestiones de denuncias contra el acoso y abuso sexual.

En 2018 fueron varios periodistas que enfrentaron la persecución, fueron arrestados o asesinados, denominados The Guardians, quienes se llevaron el preciado título. Para este año esta tendencia podría continuar y Keanu Reeves podría compartir el título con otras personalidades.