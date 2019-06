AMLO aclara tema del sargazo, 'se atiende el problema'

Este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aclaró mediante un documento subido a redes sociales que se detallan las acciones que se realizan para atender el problema del sargazo en Quintana Roo.

Con el documento subido a su cuenta de Facebook, López Obrador afirmó que la Secretaría de Marina (Semar) está atendiendo el problema que afecta al litoral mexicano desde el Mar Caribe.

En la publicación, el presidente López Obrador compartió el mensaje que le envió Daniel Chávez, fundador y accionista principal de Grupo Vidanta, en el que se destaca que, gracias a un lote de redes proveniente de Grecia, en un plazo de 10 días, se barrerá de forma permanente el frente de playa.

Y es que en su visita al estado de Quintana Roo, el presidente López Obrador habría desestimado el problema del sargazo en las playas del estado donde levantan hasta mil toneladas de alga al día, al comentar que el panorama no es “gravísimo” como alertan los especialistas.

“Vamos también a seguir apoyando con el asunto del sargazo, yo no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen, gravísimo”, expresó.