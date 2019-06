Warner considera a James Gunn para un reinicio de 'Justice League'

Tras el despido momentáneo de James Gunn de las filas de Marvel Studios, diversos estudios intentaron hacerse de los servicios del director estadounidense, hecho que solamente su rival principal Warner Bros. consiguió.

Actualmente Gunn continúa trabajando en la preproducción del próximo reinicio de The Suicide Squad (2020). Mientras busca completar rápidamente el reparto para iniciar con las filmaciones para este mismo año, el estudio encargado estaría considerando aumentar su relación laboral para futuros proyectos.

Se sabe que después de finalizada la producción de The Suicide Squad, James Gunn volverá a Marvel para realizar Guardianes de la Galaxia Vol. 3, sin embargo, tras este compromiso profesional su agenda es incierta. Por ello, Warner querría al cineasta para otro reinicio de sus licencias de superhéroes de DC Comics, ninguna otra que la principal Justice League.

Así lo aseguró el medio estadounidense We Got Covered This en donde aseveraron tener contacto con fuentes cercanas a Warner. Según este informante anónimo, el estudio estaría plenamente complacido con lo propuesto por Gunn para The Suicide Squad y buscarían implementar una estrategia similar para Justice League.

El argumento principal que utilizó We Got Covered This para justificar estas acciones por parte de Warner fue la capacidad demostrada por James Gunn en la primera Guardianes de la Galaxia (2014) con respecto a juntar a un equipo de superhéroes sin la necesidad de haber cintas individuales previamente.

No se sabe nada acerca de los involucrados o la postura del propio Gunn al respecto, pero en el pasado Marvel manifestó sus intenciones para otorgarle al cineasta el control de las películas cósmicas pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel.