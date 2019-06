Juez niega suspensión definitiva contra Aeropuerto de Santa Lucía

Este lunes, un juez con residencia en el Estado de México negó la segunda suspensión definitiva al colectivo #NoMasDerroches contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, que busca ser la alternativa al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El impartidor de justicia del Juzgado Cuarto de Distrito argumentó que tras una inspección judicial en el terreno se constató que las obras aún no han iniciado, por lo que se negó la suspensión.

Sin embargo, pese a la resolución del juez, la construcción de esas instalaciones no podrá iniciar pues el mismo Juzgado Cuarto, así como el Octavo en aquella entidad otorgaron en días pasados otras al colectivo dos suspensiones definitivas.

Cabe recordar que #NoMásDerroche ha promovido, según dijo, más de 147 demandas de amparo que fueron divididas entre la Ciudad de México y el Estado de México para suspender la construcción de la referida terminal aérea.

En días pasados, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no se callará respecto al tema del Aeropuerto de Santa Lucía, luego de que un sector le pidiera que se reservara en esta problemática.

“Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar pues voy a ser más claro”, resaltó el jefe del Ejecutivo