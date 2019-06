Cara Delevingne confirma que está en una relación con Ashley Benson

En el marco del mes que celebra el orgullo LGBT, la actriz y modelo británica Cara Delevingne confirmó de manera pública que se encuentra en una relación formal con la artista estadounidense Ashley Benson.

La revelación de Delevingne sucedió mientras recibía una condecoración por haber participado en como embajadora del Proyecto Trevor, una iniciativa que pretende reducir los índices del suicidio de jóvenes de la comunidad LGBT.

En su discurso, la modelo londinense aseveró ante la presencia de todos, su amor hacia su novia Ashley Benson con quien mantiene una relación desde hace más de un año. Al mismo tiempo, Cara Delevingne relató las adversidades de su carrera en el medio del entretenimiento a raíz de sus preferencias sexuales.

“Tengo una mujer muy especial en esta sala para agradecer. Tú sabes quién eres. Ella es una de las personas que me ayudan a amarme cuando más lo he necesitado y realmente lo necesito. Ella me enseñó qué es el amor real y cómo aceptarlo, lo cual es mucho más difícil de lo que pensé. Te amo, Chispitas, mencionó Cara Delevigne en su discurso.