'Quico' se recupera de operación inesperada

Carlos Villagrán, comediante mexicano que ganó fama por interpretar al inolvidable Quico, reveló que tuvo que someterse a una cirugía inesperada, pero tranquilizó a sus fans tras asegurarles que se encuentra en perfecto estado de salud.

En entrevista para el programa De primera mano de Imagen Televisión, Villagrán detalló que estaba en una etapa de reposo al lado de su familia porque le fue retirado un ganglio a la altura de la barba, descartando que se trate de un asunto más delicado.

“Ahorita estoy descansando. Me dijeron ‘No tienes nada porque ya te hicimos las pruebas, pero se nota la bolita que tienes ahí, yo me lo quitaría’; entonces, le dije ‘quítamelo’ (…) Sacaron una bolita que no servía de nada, absolutamente de nada, y eso me mantiene tranquilo”, explicó el popular comediante.

Villagrán dijo que aprovechó esta operación para irse a descansar con su esposa a una casa que tiene en la ciudad de Houston, Texas.

“Entonces me vine, yo tengo una casa acá en Houston; me vine con mi señora esposa a descansar. Me puse a descansar, a ver películas, series”, añadió.

El actor, considerado como uno de los artífices de la mejor época de El Chavo del 8, reconoció que está disfrutando al máximo de su retiro, después de haberle dicho adiós al personaje que hizo reír a diferentes generaciones en varios países del mundo.

“Bendito sea Dios, el hecho de hacer un niño, que en promedio tiene nueve años, me ha permitido estar y lucir joven, porque si no, me quedo sin trabajo”, precisó.

A sus 75 años, Quico es uno de los actores de aquella emblemática producción de la década de los 70 y 80 que siguen con vida. Figuras como Ramón Valdés, Raúl Chato Padilla, Angelines Fernández, Horacio Gómez, Rubén Aguirre y el mítico Roberto Gómez Bolaños dejaron este mundo hace varios años.