Billete de 2 mil pesos llegará en 2022 o 2023

El Banco de México (Banxico) anunció que el billete de dos mil pesos no será emitido hasta el año 2022 o 2023. El director general de Emisión del organismo, Alejandro Alegre, indicó que la demanda justificaría su lanzamiento hasta dentro de tres o cuatro años, algo que deberán de decidir en su momento.

De acuerdo con el funcionario, no se prevé que el mercado interno alcance el nivel de demanda adecuado para la emisión en el corto plazo, por lo que no tendría sentido emitirlo si no va a existir un flujo que lo respalde.

“El billete está en el programa de trabajo de la nueva familia, siempre y cuando, la demanda de la población así lo sugiera. No vemos que esa demanda o esa variable, no la vemos cercana en los siguientes tres o cuatro años”, precisó en declaraciones recogidas por el diario Debate.

En 2018, el Banxico arrancó el programa para la renovación de una nueva familia de billetes con el lanzamiento de uno nuevo de 500 pesos, mientras que para el segundo semestre del año en turno saldrá otro de 200 pesos. En tanto, 2020 será testigo de la emisión de un nuevo billete de mil pesos.

Los expertos cuestionan la necesidad de un billete de dos mil pesos, sobre todo, porque la demanda del de mil pesos no es muy elevada.

Durante el mes de mayo, la circulación de este billete fue de 74 millones de piezas, algo que contrasta con los dos mil 92 millones de unidades correspondientes al de 500 pesos.