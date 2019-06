Craig Mazin solicita respeto por parte del turismo de 'Chernobyl'

Hace unas semanas, diversas agencias de viajes europeas y la propia Agencia Estatal Ucraniana para la Administración de la Zona de Exclusión, afirmaban que el turismo de Chernóbil había incrementado exponencialmente a raíz de la serie televisiva inspirada en el desastre nuclear.

La ficción limitada producida por HBO y creada por Craig Mazin, Chernobyl (2019), debutó el pasado mayo y finalizó a inicios de este mes. Desde entonces, los visitantes a la ciudad ucraniana donde ocurrió el fatídico incidente han aumentado más de 50 por ciento en los últimos dos meses con respecto al número total de turistas en 2018.

Sin embargo, el creador de la serie, Craig Mazin, ha manifestado su indignación por las personas que ha acudido al lugar del desastre y mostrado un comportamiento inapropiado con respecto al sitio que representa Chernóbil, así como de la memoria de sus decenas de víctimas directas y los miles de indirectas.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed. — Craig Mazin (@clmazin) 11 de junio de 2019