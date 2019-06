El 'Darkseid' de Zack Snyder que jamás apareció en 'Justice League'

Un asunto que ha generado una serie de especulaciones hipotéticas es el planteamiento con respecto a lo que hubiese sido del filme Justice League (2017) si su director original Zack Snyder no hubiese abandonado el proyecto en plena producción.

Aunque el cineasta ha declarado algunos de sus planes originales con la trama de la cinta, éstos no se podrán ver concretados en la pantalla grande, al menos en el corto plazo. Actualmente Warner Bros. ha tomado un rumbo diferente con los superhéroes de DC Comics.

En el pasado, Snyder afirmó que de haber continuado tras las cámaras de Justice League hubiese introducido al antagonista Darkseid en el acto final de la cinta, para que fuera plenamente desarrollado en su tentativa secuela. En este sentido, el director compartió un arte conceptual sobre este momento.

En el gráfico se muestra una versión del temible villano aparentemente más joven de sus apariciones acostumbradas en su contraparte impresa. Esto hace suponer que el tratamiento que Zack Snyder quería con el personaje hubiese durado varios largometrajes.

Darkseid es uno de los adversarios más difíciles de la editorial DC Comics, por lo que los seguidores asiduos de este universo de verdad lamentan que su aparición no se haya concretado en la pantalla grande.

Hasta el momento, no se conoce ningún plan de Warner para volver a introducir al personaje en futuras entregas del Universo Extendido de DC. Lo que sí es un hecho, es que en las próximas cintas más prontas a estrenarse como Joker (2019), Birds of Prey (2020) o Wonder Woman 1984 (2020) se optarán por figuras antagónicas diferentes a Darkseid.