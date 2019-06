En las próximas 72 horas se intensificarán las lluvias

De acuerdo al último reporte del Servicio Meteorológico, durante las próximas 72 horas un canal de baja presión asociado al paso de ondas tropicales, podría provocar que las precipitaciones aumenten significativamente en casi todo el territorio poblano.

En su reporte, la Coordinación General de Protección Civil Estatal (Cgpce) dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), a cargo de Fernando Manzanilla Prieto, estimó que se registrará un acumulado importante en las regiones de la Sierra Norte, Libres-Oriental, Valle de Puebla y Valle de Atlixco.

César Orlando Flores Sánchez, titular de la Cgpce, recomendó a la población mantenerse al pendiente de los ríos o arroyos que pasen por su localidad, pues se esperan encharcamientos y crecida de ríos.

Asimismo, llamó a los conductores a evitar circular por carreteras donde sean comunes los deslaves, a reducir la velocidad, a encender las luces intermitentes y usar el cinturón de seguridad, y en caso de actividad eléctrica, no refugiarse bajo árboles ni utilizar sombrillas metálicas, no caminar por calles inundadas, no arrojar basura a la calle, quitar de balcones y ventanas objetos que puedan caer y permanecer en un lugar seguro.