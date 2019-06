AMLO visitará los 217 municipios de Puebla

En su segundo evento en el estado de Puebla de este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a visitar los 217 municipios del estado.

Luego de que no pudo visitar Puebla por las elecciones que se celebraron el pasado 2 de junio, López Obrador afirmó que estará en todas las localidades de Puebla.

Desde Atlixco, el primer mandatario del país también destacó el proceso electoral que vivió el estado, y sobre todo, la conducción del gobernador Guillermo Pacheco Pulido ante lo complicado del panorama que enfrentó.

En este sentido, Andrés Manuel López Obrador confirmó que espera que se apruebe la revocación del mandato, y que haga un buen trabajo para que pueda cumplir su promesa de visitar el estado en su totalidad.

En su discurso habitual, el mandatario reiteró que va a terminar con la corrupción, y que algunos indicios ya se pueden ver, como que ya no hay más salarios exagerados, ya no está el avión presidencial, y los ex presidentes ya no tienen pensiones millonarias.

De igual forma, la redirección del presupuesto federal hace que rinda mejor y que se puedan presentar mejores programas sociales como los que está entregando este viernes en Puebla.

Más oportunidades para quienes menos tienen. Entrega de #ProgramasBienestar desde Atlixco, Puebla. https://t.co/82AwgxtYmb — Gobierno de México (@GobiernoMX) 21 de junio de 2019

Respecto a las primeras subastas de los bienes federales, López Obrador destacó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que sus primeras subastas ya entregó lo recaudado a los municipios más pobres de Oaxaca, y que pasará lo mismo en la Mixteca Poblana.

Igualmente, López Obrador reconoció el incremento en los apoyos federales entre los que se encuentran las pensiones a los adultos mayores, a los niños discapacitados y en becas para estudiantes.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, aceptó que en Puebla se está trabajando, y muestra de ello es la unidad que hay en diversos sectores como el educativo, productivo o social que se están sumando al proceso histórico de la Cuarta Transformación.