Donald Trump estuvo a punto de atacar a Irán

Luego del dron que derribó Irán de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Teherán sobre lo que calificó un gran error para el régimen del Oriente Medio.

En este sentido, el mismo Donald Trump aseguró que canceló a último momento ataques contra Irán para evitar pérdidas de vidas inocentes, aunque sus amenazas se mantienen por el ataque que consideró grave.

El presidente de Estados Unidos detalló la operación que se había planificado para la noche, describiendo su proceso de toma de decisión sobre un asunto con muchas implicaciones militares y estratégicas.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2019

El empresario inmobiliario se refirió al dron Global Hawk abatido por Irán por haber violado en su espacio aéreo, una versión que Estados Unidos negó.

Este incidente provocó una escalada en la tensión entre los dos países enemigos. El gobierno de Trump sostiene una política de "máxima presión" para presionar a Irán a reducir sus ambiciones nucleares y limitar su influencia regional.

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2019