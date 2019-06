'Soy una leyenda', asegura Zlatan Ibrahimovic

El delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, es conocido por su gran talento sobre las canchas pese a estar en la etapa terminal de su carrera, así como por sus comentarios egocentristas y carentes de humildad.

En esta ocasión, el jugador del LA Galaxy volvió a lanzar una de sus frases donde refleja la alta estima en que tiene a su persona, ya que considera que es un fuera de serie que la historia del futbol recordará por siempre.

Asimismo, se bautizó como la gran amenaza de la MLS, ya que tiene habilidades que ningún otro futbolista de la liga estadounidense puede presumir.

“No soy una sorpresa, ya soy una leyenda. Me considero la mayor amenaza del campeonato para cualquier rival. No hay posibilidad de que haya otro Zlatan. Veo muchos buenos jugadores, pero no me veo en ninguno de ellos porque no puede haber una sola versión de mí mismo. Cada jugador tiene su propia historia”, sentenció para el medio DAZN.