Trump revela por qué frenó el bombardeo contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló las razones por las que decidió no bombardear Irán de último momento, dando la instrucción a los aviones de regresar a sus bases cuando ya viajaban rumbo a sus objetivos en la República Islámica.

En su cuenta de Twitter, el mandatario explicó que la estrategia consistía en tomar represalias por el reciente derribo del dron estadounidense en el Estrecho de Ormuz; sin embargo, advirtió que antepusieron la causa humanitaria.

Pese a que el bombardeo fue detenido antes de que cobrara vidas inocentes, Trump recalcó que su Ejército y la Fuerza Aérea está lista para actuar en cualquier momento, una clara advertencia contra Teherán.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junio de 2019