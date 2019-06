QUÉPASA: Polo Morín truena con Lambda García

Una nueva separación tiene lugar en la farándula: la relación de Lambda García y Polo Morín ha llegado a su fin. Después de un largo romance que trataron de mantener en secreto, todo indica que se les acabó el amor.

Morín se encargó de confirmar los rumores sobre la ruptura, pese a que siempre se había mantenido muy discreto a la hora de hacer comentarios en torno al noviazgo. Las incesantes preguntas de sus fans lo llevaron a emitir su postura en redes sociales.

Polo compartió un tuit donde pidió respetar su vida privada y no hacerle más cuestionamientos sobre su expareja, ya que también representa una falta de consideración para la nueva pareja del histrión.

“De la manera más respetuosa les quiero pedir que no pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada. Eso ya se terminó, y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma que pido respeto para su nueva relación. Gracias”, escribió.

