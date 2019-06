Si no doy resultados en un año, me voy: Jesús Orta

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, Jesús Orta, reiteró que si no da resultados en un año, él mismo presentará su renuncia al cargo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Si no hay resultados en un año, me voy. Entiendo que urge, si no hay la paciencia, no tengo problemas. No voy a aferrarme, y no voy a dar explicaciones porque no hay”, sentenció.