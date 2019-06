Pentágono divulga video de derribo del dron en Irán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han incrementado este jueves luego del derribo de un dron en el estrecho de Ormuz, a lo que ya se han lanzado las primeras advertencias de parte de la Unión Americana.

En este sentido, el Pentágono divulgó un video con el supuesto derribo del dron en Oriente Medio, a lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le explicó a Teherán que ha cometido un error.

NEW: Pentagon releases video said to show the trail left by unarmed and unmanned American drone shot down by Iran.



The U.S. military says the drone was flying in international airspace over the Gulf of Oman when the incident occurred. https://t.co/gAtq4HUo6r pic.twitter.com/iNxSH7udu2 — World News Tonight (@ABCWorldNews) 20 de junio de 2019