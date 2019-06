¡Lo vuelve a hacer! Del Toro ayuda a otro equipo deportivo

El efecto Guillermo del Toro con los equipos deportivos continúa luego de que el cineasta se manifestara ante una incómoda situación que atravesó la Selección Mexicana Femenil de hockey sobre pasto.

Un internauta pidió apoyo al ganador del Premio Oscar a Mejor Director por La Forma del Agua para que la Selección Mexicana Femenil de hockey sobre pasto recibiera ayuda para pagar su estancia en Japón.

“@RealGDT Hola Guillermo pudieras apoyar a nuestras chicas de la selección femenil de Hockey sobre pasto que estan por ser corridas del hotel en Japon, ya que la @CONADE no lo pago, no con dinero si no con un twit, ya vez que todos se suben al barco, saludos”, tuiteó el usuario Osseg Rodríguez.