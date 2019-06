Neil Patrick Harris no pretende ser un ícono de la comunidad LGBT

Este mes se celebra la diversidad sexual, la equidad de género y la tolerancia. De esta manera, diversas organizaciones, la comunidad LGBT y el público en general alrededor del mundo están procurando realizar eventos especiales para promover estos valores.

Es así como ya se tienen planeados marchas del orgullo LGBT en las principales ciudades del mundo. Muchas de estas, tendrán invitados especiales que fungirán como embajadores y representantes de la causa.

Tal es el caso de Neil Patrick Harris quien será el embajador de la comunidad LGBT en Israel. Para ello, el actor estadounidense viajó hasta la ciudad de Tel Aviv para acudir a las celebraciones que sucedan en aquella nación.

A pesar de su posición, el protagonista de How I Met Your Mother (2005-2014) no desea ser reconocido como un ícono de la comunidad LGBT, a pesar de estar casado con otro hombre desde hace más de cinco años y ser una de las personalidades gay más reconocidas del mundo.

“Solo soy un hombre que se ha casado con otro hombre, tenemos niños y vivimos nuestras vidas de la manera más normal. Aunque esa palabra es muy subjetiva, especialmente en nuestra comunidad. No tengo ningún interés es ser un representante o un embajador de nada o nadie excepto para mis hijos”, manifestó el actor en entrevista con The Associated Press.

De esta manera, Neil Patrick Harris aseguró que él considera vivir de la manera más normal posible y por ello, no debería ser reconocido como ícono de nada. Él solo se considera un ciudadano más, con el único fin de inspirar a su familia, es decir, su esposo David Burtka y sus hijos Harper y Gideon.