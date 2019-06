José Narro acusa padrón imperfecto del PRI

El ahora ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Narro Robles, levantó la voz contra el padrón de militantes del tricolor, siendo este uno de los motivos de que decidiera abandonar su candidatura a la dirigencia nacional.

En este sentido, el también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acusó de que el padrón del PRI se encuentra a favor del proyecto de Alejandro Moreno, gobernador con licencia de Campeche.

En entrevista con Grupo Imagen, Narro Robles detalló que en estos primeros meses de 2019, en el padrón se registraron hasta 400 mil nuevas afiliaciones y casualmente de estados en los que Alito Moreno ha estado trabajando desde hace varios meses.

En otro tema, José Narro apuntó que hubo pronunciamientos previos de 11 gobernadores a favor de Moreno Cárdenas y que empezaron a trabajar para apoyarlo desde antes de que el partido emitiera la convocatoria.

“Se trata entonces de un proceso que no tiene reglas claras, que no tiene reglas justas y en donde no ha habido una voz que diga, vamos a revisar esto, no se puede de esta manera”, afirmó.