Discuten la desaparición de los OPLES

El magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Jorge Sánchez Morales, participó en los Foros de Parlamento Abierto para el análisis y discusión de la Reforma Electoral, los cuales se realizaron en la Cámara de Diputados.

En estas mesas de trabajo se discutió la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Aquí la destacada participación sobre el tema del magistrado poblano Jorge Sánchez, quien fue presidente de uno de esos organismos, del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Muy buenos días a todos los presentes:

Saludo respetuosamente a los integrantes de esta mesa de análisis “La Nueva Reforma Electoral” así como a los coordinadores del foro de la Reforma Electoral y del Estado de esta Cámara de Diputados.

Agradezco al Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna por la invitación.

Nuestro país ha transitado a la democracia, como resultado del impulso del pluralismo y del cambio institucional, no obstante lo anterior, la elección de 1988, trajo consigo una modificación al sistema electoral de México con la creación del Instituto Federal Electoral el 11 de octubre de 1990, a la fecha, han transcurrido más de 28 años de esfuerzos por parte de grupos de la sociedad civil, de los partidos políticos y de la ciudadanía en general que han pugnado por la construcción de instituciones electorales sólidas.

Las instituciones electorales han trabajado por cambios que han fortalecido el sistema electoral mexicano, destacando los siguientes:

1.- La duda de la imparcialidad de las autoridades electorales dio origen a la creación del IFE y los institutos electorales locales.

2.- Las dudas sobre la imparcialidad de los funcionarios electorales dieron origen a los procedimientos de designación de los Consejeros Electorales y la creación del Servicio Profesional Electoral.

3.- A partir de la petición de mayor pluralidad en los Congresos, se consolidó la representación proporcional.

4.- Al reclamo de campañas electorales más equitativas, se estableció el esquema de prerrogativas a los partidos políticos.

5.-Los cuestionamientos en el sentido de que los electores podían votar más de una vez y que lo hacían quienes no tenían derechos, trajeron consigo la creación del padrón electoral, de la credencial para votar, del listado nominal y del líquido indeleble.

6.- La necesidad de contar con una autoridad que revisara las decisiones de las autoridades administrativas electorales, trajo consigo la creación de un Tribunal Electoral integrante del Poder Judicial de la Federación y la creación de un sistema de medios de impugnación.

No obstante dichos avances, la experiencia de 2006 dio origen a un replanteamiento de lo que se había construido hasta ese momento, toda vez que si bien es cierto, en algunos estados, municipios, o distritos se presentaban elecciones federales o locales, muy cerradas en sus resultados; la elección presidencial de ese año, fue sui generis, para ello basta observar la diferencia entre el primer y segundo lugar, misma que fue de 0.58%; en dicha elección se impugnaron los resultados en 21,876 casillas y se recontó por parte del Tribunal Electoral la votación de 11,839 casillas, lo que dio origen a que la reforma electoral de 2007-2008 estableciera como prioridad reglas claras para el caso de recuento total de votación y regular la participación de los medios de comunicación buscando el acceso a dichos medios por parte de los partidos políticos de manera equitativa.

En estos momentos donde se pone nuevamente en la mesa el debate sobre una reforma electoral, esta debe ser planteada, estableciendo unas garantías mínimas como la permanencia, autonomía e independencia de las autoridades electorales, las cuales han sido el resultado de muchos años y esfuerzos de los partidos políticos y de la sociedad civil para la consolidación democrática.

En una reforma electoral se deben hacer cambios fortaleciendo a las instituciones electorales y su autonomía para garantizar elecciones libres y auténticas, las cuales han funcionado, muestra de ello son las diferentes alternancias a nivel federal, estatal y municipal en los últimos diecinueve años, así como la organización muy poco cuestionada de las 629 elecciones organizadas por el INE y las 17,670 elecciones organizadas por los OPLES en las elecciones pasadas de 2018, lo que ha generado el reconocimiento de la comunidad internacional como parte de la madurez democrática de nuestro país, en la cual, los partidos políticos han llegado a reconocer no solo sus victorias, sino también sus derrotas.

No obstante, quedan muchas cosas por perfeccionar, entre ellas, el reducir los costos de las elecciones, lo cual debe ser resultado de la voluntad y esfuerzo de todos, legisladores, autoridades, y partidos políticos, todos en conjunto podemos hacer cambios significativos.

Muestra de ello es que debemos de replantearnos los siguientes puntos:

1) Se deben adecuar los modelos tradicionales de participación ciudadana, en esta época del internet, interconexión permanente y el auge del desarrollo de las tecnologías para el tratamiento automatizado de la información, se deben hacer cambios implementando el uso de urnas electrónicas, se deben también contar las experiencias en los desarrollos de la evolución electrónica del voto que se han tenido desde lo local, desde el año 2002 en el Estado de México, así como en Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Tabasco, Zacatecas y Jalisco; entre las razones para su implementación se encuentran, la eficiencia en la recepción del voto, precisión en el escrutinio, rapidez para conocer los resultados y ahorro en costos eliminando el PREP y los conteos rápidos.

2) De no ser aceptado el voto electrónico, se pueden tomar medidas para contabilizar y asegurar el voto tradicional, ejemplo de ello lo es la experiencia en las elecciones de Estados Unidos, en Washington 2016, donde las personas podían votar de manera electrónica o de manera tradicional a través de boletas, mismas que depositaban en un escáner, el cual por un lado computaba su voto y a la vez, conservaba la papeleta por si al final existía alguna duda se podían contar las mismas, situación que contribuía a la reducción del costo excesivo en material, papelería electoral y de la no utilización de los programas de resultados electorales preliminares y de los conteos rápidos.

3) Otra propuesta para reducir los costos es utilizar materiales más económicos en lugar de la lámina sólida de plástico, de polipropileno, copolímero transparente, con calibre de 40 puntos, se puede uno abrir a la innovación de la utilización de materiales electorales más económicos, un ejemplo de ello, lo dio Guatemala en sus últimas elecciones, en las cuales se utilizaron bolsas de plástico transparente reforzadas que cumplen con la misma función, que abaratan totalmente los costos; otro ejemplo es Honduras que tanto sus urnas como mamparas son elaboradas con cartón reforzado; México puede hacer una convocatoria nacional a las instituciones de educación superior para buscar nuevos materiales, más económicos y que cumplan con la finalidad.

4) Boletas electorales, se pueden reducir las medidas de seguridad de las mismas, abaratando su costo; estableciendo mecanismos que generen certeza el día de la jornada electoral, muestra de ello es Honduras en sus elecciones presidenciales 2017, donde las boletas utilizadas son firmadas al momento de la votación por el Presidente y el Secretario de la mesa directiva de casilla; y posterior a la votación, regresan a la mesa con la boleta doblada para que a esta se le ponga un sello de ratificación de voto, y de ahí se acompaña al votante a depositar su boleta a la urna. Una vez terminada la elección y previo al cómputo, solo se contarán aquellas boletas que tengan el sello de ratificación y las firmas del Secretario y del Presidente de casilla.

Otro punto relevante en esta mesa que nos reúne, es el relativo a la integración de órganos y tribunales; el tema fundamental no está en quien los designa, sino cómo se designan, es decir, si dentro de la normatividad se prevén reglas claras de quienes si pueden ocupar dichos cargos y quienes se encuentran impedidos para ello, así como el método de designación de los mismos, esto daría más certeza y confianza en la designación adecuada, ya que nos podemos encontrar con los casos de que se pueden nombrar como Magistrados o Consejeros Electorales a ciudadanos que hayan participado como abogados de partidos políticos en las pasadas elecciones bajo el amparo de un contrato de prestación de servicios profesionales, situación ésta última que no se encuentra prohibida en la normatividad para ocupar dichos cargos, y al no estar regulada, su designación genera desconfianza ante la ciudadanía y ante los mismos partidos políticos, es decir, se debe hacer una reforma en donde se pongan reglas claras en la designación de consejeros y magistrados donde exista una verdadera desvinculación de las personas nombrada con los partidos políticos o con los gobiernos en turno.

México es un país de instituciones, creer en las instituciones es creer en México, trabajemos juntos para fortalecerlas y en conjunto tomemos el reto de innovar en las formas de votación y generar confianza en la ciudadanía, que nos exige día a día un compromiso de respeto al Estado de Derecho, a la autonomía de las instituciones y a generar los mecanismos para el respeto a lo más importante que es el voto de cada uno de los mexicanos.