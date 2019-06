Trump y Trudeau se reúnen en la Casa Blanca

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en donde se espera se trate el tema de la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

La Oficina Oval de la Casa Blanca es la sede de este encuentro de alto nivel, en donde antes de entrar a reunión privada con Trudeau, Trump expresó su beneplácito por la continuación de las relaciones comerciales.

President Trump and Prime Minister Trudeau met in the Oval Office this afternoon before their bilateral meeting, discussing the economy and the United States–Mexico–Canada Agreement! pic.twitter.com/58rM2ZTcnx — The White House (@WhiteHouse) 20 de junio de 2019