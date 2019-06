QUÉPASA: Celia Lora estará en reality para convertirse en 'playmate'

Entre las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo está la hija de Alex Lora, vocalista del Tri. No hay duda que el carácter desinhibido de la modelo e influencer Celia Lora le han dado cierta protagonismo.

Aunque no ha destacado como actriz o cantante, la voluptuosa joven anunció que se está preparando para participar en el reality que planea producir Playboy. Este concurso tendría como finalidad encontrar a la nueva playmate.

Lora aseguró que está entusiasmada por este nuevo proyecto, contenta de que se estén abriendo puertas para crecer profesionalmente.

“Por ahora estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, haré otro reality, están viendo el canal en el que sería (…) He recibido muchas invitaciones [a varios proyectos], pero no me gustan, no voy a quemar gente ¡pero luego hay cosas que digo ‘No, gracias’!”, explicó en declaraciones recogidas por El Universal.

Celia Lora argumentó que no suele darle mucha importancia al número de seguidores que tienen los famosos en redes sociales, pese a que su cuenta de Instagram ya rebasó los tres millones de followers.

“No entiendo por qué, realmente no me importa, no es mi intención y a lo mejor es por eso, porque a quienes les echan muchas ganas ni los pela. La gente no entiende, está como muy obsesionados con esa onda, la vida no es las redes sociales”, señaló.