AMLO felicita al Senado por ratificar el T-MEC

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este jueves su reconocimiento a los integrantes del Senado de la República por ratificar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la víspera.

El mandatario recalcó que la aprobación de un acuerdo de este calado es un paso importante para fortalecer las relaciones comerciales con el principal socio de México, además de que genera confianza entre los inversionistas.

“[Quiero] agradecerles a los senadores porque es al que le corresponde ratificar tratados, fue un aporte significativo y esto transmite confianza a inversionistas nacionales y extranjeros y es bueno para nuestra economía, aunque ya lo hicimos ayer, pero es una buena noticia, porque pasamos esta etapa y queda de manifiesto el propósito de mantener las relaciones económicas comerciales con Canadá y Estados Unidos”, puntualizó.

El Ejecutivo Federal precisó que la ratificación del T-MEC impulsa actividades productivas, sumado a que promoverá la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno y otra serie de beneficios que serán palpables en la calidad de vida de los mexicanos.

La ratificación del T-MEC en México no fue pasada por alto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien felicitó a través de Twitter a López Obrador por dar el siguiente paso para estrechar los lazos comerciales en América del Norte.

“Felicidades al presidente López Obrador. México votó por ratificar el T-MEC por un gran margen. Es hora de que el Congreso haga lo mismo en Estados Unidos”, escribió.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations to President Lopez Obrador — Mexico voted to ratify the USMCA today by a huge margin. Time for Congress to do the same here!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1141481280653209600?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de junio de 2019</a></blockquote>

El T-MEC fue resultado de una larga negociación iniciada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero acompañada por la nueva administración en cuanto se confirmó el triunfo de López Obrador en las urnas.