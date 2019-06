Para Erdogan, Mohamed Mursi fue asesinado

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no tuvo reparos en decir que el ex presidente egipcio Mohamed Mursi no murió de causas naturales, sino que fue asesinado.

En un discurso en Estambul, Erdogan expresó que Mursi presuntamente "se agitó violentamente" en una corte de El Cairo durante 20 minutos el lunes y nadie le ayudó.

“Desafortunadamente, Mohamed Mursi estuvo en el piso del tribunal agitándose violentamente durante 20 minutos. Ningún funcionario presente intervino. Mursi no (murió) naturalmente, fue asesinado”, declaró el presidente turco.

En este sentido, Erdogan dijo que Turquía haría todo lo posible para asegurarse de que Egipto sea llevado ante la justicia por la muerte de Mursi.

Incluso, el mandatario turco hizo un llamado a la Organización de Cooperación Islámica para que "tome las medidas necesarias" por la muerte de Mursi.

Cabe recordar que Mohamed Mursi fue el primer presidente egipcio elegido democráticamente, tomando posesión el 30 de junio de 2012. Sin embargo, fue derrocado casi un año después en un Golpe de Estado orquestado por Abdul Fatah al-Sisi, quien figuraba como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.