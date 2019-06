Stephen King solicita una adaptación fiel para 'Under the Dome'

Este año, las adaptaciones cinematográficas sobre las obras literarias de Stephen King se encuentran en un importante auge que tendrá más de una manifestación a lo largo del 2019. Ya habiéndose estrenado Pet Sematary (2019), tres producciones más están en camino.

Primero llegará It: Capítulo Dos (2019) el próximo 6 de septiembre, posteriormente Doctor Sueño (2019) debutará el 30 de octubre a nivel mundial. Por la parte de filmes para la televisión, Netflix estrenará una adaptación de In the Tall Grass (2019) sin fecha de estreno confirmada hasta el momento.

Acerca de esta última colaboración, parece que Stephen King se encuentra bastante satisfecho con los resultados. Por ello, el célebre escritor ha solicitado a Netflix por medio de sus redes sociales que también se encargue de una serie basada en su novela Under the Dome (2009).

No es la primera ocasión en que Under the Dome pasa a través de una adaptación televisiva y es que, hace un par de años la cadena CBS realizó una ficción basada en la obra de King. Sin embargo, el autor no quedó complacido con esta propuesta porque se alejaba bastante de su escrito original.

En este sentido, Stephen King solicitó explícitamente a Netflix que se encargara de una nueva adaptación. Así lo manifestó el escritor estadounidense por Twitter.

How about Netflix bringing back UNDER THE DOME, only starting from scratch and actually doing the book? — Stephen King (@StephenKing) 13 de junio de 2019

“¿Qué tal si Netflix trajera de vuelta Under the Dome, solo que empezando desde cero y siendo fieles al libro?”, escribió el escritor a través de su cuenta personal de Twitter.

Aunque ninguno de los involucrados se ha manifestado al respecto, así como la propia CBS, es innegable que el auge de las adaptaciones de King no cesará en los próximos años.