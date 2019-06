'The Umbrella Academy' inicia la producción de su segunda temporada

A inicios de este año, Netflix sorprendió con una innovadora propuesta en el género televisivo de superhéroes basada en los impresos creados por Gerard Way y Gabriel Bá. Fue así como The Umbrella Academy (2019) conquistó a la audiencia ya existente y atrajo a nuevos usuarios a su plataforma.

La trama de la adaptación televisiva de The Umbrella Academy sucede un poco diferente a su contraparte de cómic, ya que abarca los dos primeros tomos de la novela gráfica de Dark Horse Comics en diez episodios.

El final de la primera temporada The Umbrella Academy termina con un suceso difícil de ignorar, por ello, Netflix no dudó en autorizar inmediatamente una continuación. Según una reciente publicación compartida a través de las redes oficiales del servicio de streaming, la producción de la segunda temporada ya ha dado comienzo.

season 2 coming through ?? pic.twitter.com/UkS3J7idTO — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) 15 de junio de 2019

En el breve adelanto de menos de un minuto de duración, se puede apreciar al reparto principal compuesto por Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin H. Min portando el libreto del episodio 1 de la temporada 2.

Al mismo tiempo, los actores prometen que próximamente se les verá junto de nuevo. Aunque no se sabe nada acerca de la posible trama de esta continuación de The Umbrella Academy se especula que el equipo creativo se dará algunas libertades sobre su argumento, debido a que el material original que no fue abarcado en la primera tanda de capítulos es escaso.

La ventana de lanzamiento para la segunda temporada de The Umbrella Academy aún no ha sido confirmada por Netflix, pero sería evidente que la plataforma de video bajo demanda repita su estrategia de ocupar el mes de febrero para su debut.