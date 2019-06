'Birds of Prey' no sexualizará a 'Harley Quinn' según Margot Robbie

Tras meses sin información detallada sobre la próxima cinta de DC Comics dirigida por Cathy Yan Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020) sus detalles se van presentando de a poco por parte de los involucrados.

La última en declarar al respecto es Margot Robbie, quien no solo vuelve para personificar a la icónica antiheroína Harley Quinn, sino que en esta ocasión también lo hace como productora. En este sentido, la actriz asegura que el tono para presentar a su personaje cambiará drásticamente.

En su cinta debut Suicide Squad (2016), Margot Robbie resaltó por su interpretación y carisma al punto de ser la única intérprete de quien se autorizó una secuela dentro del reestructurado Universo Extendido de DC. Sin embargo, su aparición en la cinta de villanos también estuvo rodeada de una sexualización de su imagen, algo que según la actriz no se repetirá.

En una época donde el papel femenino en Hollywood es cuestionado por el mundo entero, Robbie asegura que Birds of Prey no sexualizará a ninguno de sus personajes, de los cuales la mayoría son mujeres.

“Creo que hay una concepción de que una película de acción con protagonistas femeninas para todos los públicos es considerada como una cosa de chicas. Birds of Prey estará menos dirigida a la mirada masculina”, aseguró Margot Robbie en entrevista.

Además del protagónico de la actriz australiana, Birds of Prey cuenta con elenco conformado por Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Ella Jay Basco, Chris Messina, Ewan McGregor, entre otros. La cinta tiene un estreno previsto para el 7 de febrero de 2020.