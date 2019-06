Sobrevivientes de Chernobyl reaccionan a la serie de HBO

La serie Chernobyl de HBO se convirtió en todo un fenómeno, cosechando elogios y reconocimientos por todos lados; sin embargo, existen algunas imprecisiones en la trama y la representación de los personajes que vuelven a dejar claro que se trata de una producción estadounidense.

La serie tiende a mostrar a la burocracia de la Unión Soviética como una de las grandes fallas que no ayudó a mitigar el impacto de la tragedia ambiental, sin embargo, los sobrevivientes de Chernobyl recuerdan todo de una forma diferente.

El entonces presidente del Comité del Partido Comunista de la Central Nuclear de Chernobyl, Sergii Parashyn, dijo que la serie sí presentó de buena forma la incredulidad de las autoridades ante la magnitud del desastre. Sin embargo, hubo algunas cosas que se exageraron en torno a ciertos personajes.

Por ejemplo, no comparte la forma en la que se personificó al jefe adjunto de la planta, Anatoliy Dyatlov, ya que no tenía una personalidad tiránica ni arrogante. Aseguró que no se comportó de la forma en que lo muestra la serie; aunque aceptó que tenía un carácter férreo y tosco, era justo en sus decisiones.

Algo similar sucede con el personaje de Viktor Bryunkhanov, ya que en la vida real jamás negó su responsabilidad sobre los hechos, además de que era un hombre muy tranquilo e inteligente que jamás perdía la compostura.

La serie Chernobyl logró valoraciones históricas en algunos de los sitios donde expertos y cinéfilos comparten sus opiniones de películas o series. En la página IMDb, se convirtió en la serie de televisión mejor valorada de todos los tiempos con una calificación de 9.5 sobre 10.